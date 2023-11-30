Врачи показали правильный способ полоскать горло

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус показали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале правильный способ полоскания горла. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что принцип правильного полоскания можно понять, произнеся это слово на английском языке. Продеус напомнил, что на этом языке «полоскать» будет звучать как gargle.

Специалистка уточнила, что во время полоскания нужно издавать горлом характерный звук «гр». «Когда вы вот так "грыкаете" в горле, глоточное кольцо будет омываться. Это самое главное, что надо делать», — раскрыла Малышева.

Ранее она перечислила необходимые действия при боли в горле. По словам специалистки, в первую очередь нужно провести тест на ангину. Если он окажется положительным, то человеку стоит задуматься о приеме антибиотиков. Если же заболевания выявлено не будет, то он может начать принимать препараты двух групп.