Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:04, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Врачи показали правильный способ полоскать горло

Фото: Alexander Egizarov / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус показали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале правильный способ полоскания горла. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что принцип правильного полоскания можно понять, произнеся это слово на английском языке. Продеус напомнил, что на этом языке «полоскать» будет звучать как gargle.

Специалистка уточнила, что во время полоскания нужно издавать горлом характерный звук «гр». «Когда вы вот так "грыкаете" в горле, глоточное кольцо будет омываться. Это самое главное, что надо делать», — раскрыла Малышева.

Ранее она перечислила необходимые действия при боли в горле. По словам специалистки, в первую очередь нужно провести тест на ангину. Если он окажется положительным, то человеку стоит задуматься о приеме антибиотиков. Если же заболевания выявлено не будет, то он может начать принимать препараты двух групп.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Король Карл III оказался «тайным расистом». Письма монарха по ошибке попали в прессу и стали главным скандалом Британии

      В МВД сообщили подробности о потерявшейся под Калугой девочке

      Названа причина смерти сенатора Лебедева

      Байден рассказал о способности «взорвать мир»

      Мафиози подарил властям личный остров ради сокращения тюремного срока

      В США признали давление на Турцию из-за России и ХАМАС

      Врачи показали правильный способ полоскать горло

      Модель завела роман с мужчиной почти на 40 лет старше и ответила критикам

      Спикер Рады случайно назвал молдавских депутатов чертями

      В российском городе коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости