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20:46, 30 ноября 2023Силовые структуры

Выстреливший в туристку из сигнальной ракетницы россиянин получил условный срок

В Петербурге осудили мужчину, выстрелившего в туристку из сигнальной ракетницы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге суд приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно Рамиса Зиверса за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью россиянки с помощью сигнальной ракетницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчина признан виновным по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

26 июня злоумышленник запустил по земле возле Казанского собора петарду, и она, пролетев примерно 30 метров, попала в 60-летнюю жительницу Подмосковья, а также повредила несколько машин. На место происшествия была вызвана скорая помощь и полиция. Туристку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у нее диагностировали проникающее ранение грудной клетки.

Позже сотрудники полиции установили личность мужчины, метнувшего петарду. Им оказался 40-летний сварщик из Северной столицы.

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      Екатерина Кашурникова
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