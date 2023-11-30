Выявлен новый эпизод в деле нападавшей на россиян азербайджанской банды

В Петербурге зафиксировали новый эпизод в деле нападавшей на прохожих банды

В Петербурге следователи зафиксировали новый эпизод в деле нападавшей на прохожих банды, которая называла себя «азербайджанской мафией». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, 11 февраля участники банды с пистолетом и ножом проникли в квартиру на улице Чебышевской в ​​Петергофе и напали на проживающих там людей.

Россиян избили и потребовали передать им 100 тысяч рублей. Пострадавшие заявили, что у них нет такой суммы. Тогда у них похитили имеющееся имущество.

9 ноября в Петербурге задержали 17-летнего подростка, который участвовал в этой банде.