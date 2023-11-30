Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:28, 30 ноября 2023Силовые структуры

Выявлен новый эпизод в деле нападавшей на россиян азербайджанской банды

В Петербурге зафиксировали новый эпизод в деле нападавшей на прохожих банды

Кадр: Telegram-канал «ГСУ СК РФ по СПб»

В Петербурге следователи зафиксировали новый эпизод в деле нападавшей на прохожих банды, которая называла себя «азербайджанской мафией». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, 11 февраля участники банды с пистолетом и ножом проникли в квартиру на улице Чебышевской в ​​Петергофе и напали на проживающих там людей.

Россиян избили и потребовали передать им 100 тысяч рублей. Пострадавшие заявили, что у них нет такой суммы. Тогда у них похитили имеющееся имущество.

9 ноября в Петербурге задержали 17-летнего подростка, который участвовал в этой банде.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Король Карл III оказался «тайным расистом». Письма монарха по ошибке попали в прессу и стали главным скандалом Британии

      В МВД сообщили подробности о потерявшейся под Калугой девочке

      Названа причина смерти сенатора Лебедева

      Байден рассказал о способности «взорвать мир»

      Мафиози подарил властям личный остров ради сокращения тюремного срока

      В США признали давление на Турцию из-за России и ХАМАС

      Врачи показали правильный способ полоскать горло

      Модель завела роман с мужчиной почти на 40 лет старше и ответила критикам

      Спикер Рады случайно назвал молдавских депутатов чертями

      В российском городе коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости