Силовые структуры
Выявлен новый эпизод в деле нападавшей на россиян азербайджанской банды
В Петербурге зафиксировали новый эпизод в деле нападавшей на прохожих банды
В Петербурге следователи зафиксировали новый эпизод в деле нападавшей на прохожих банды, которая называла себя «азербайджанской мафией». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По информации ведомства, 11 февраля участники банды с пистолетом и ножом проникли в квартиру на улице Чебышевской в Петергофе и напали на проживающих там людей.
Россиян избили и потребовали передать им 100 тысяч рублей. Пострадавшие заявили, что у них нет такой суммы. Тогда у них похитили имеющееся имущество.
9 ноября в Петербурге задержали 17-летнего подростка, который участвовал в этой банде.