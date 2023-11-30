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14:52, 30 ноября 2023Наука и техника

Телескоп Уэбба запечатлел беспрецедентные детали объекта Хербига-Аро

Телескоп Уэбба получил изображение протозвезды со струями ионизированного газа

Фото: NASA / ESA / CSA

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) получил детализированное изображение, на котором запечатлена протозвезда, окруженная туманностью, в созвездии Персея. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европейского космического агентства ЕКА.

Новый снимок раскрывает беспрецедентные детали объекта Хербига-Аро HH 797, который располагается на нижней части изображения. Объект располагается недалеко от молодого рассеянного звездного скопления IC 348, в окрестностях восточного края комплекса темных облаков Персея. Предполагается, что в верхней части фотографии видны еще две протозвезды.

Фото: NASA / ESA / CSA

Объекты Хербига-Аро представляют собой яркие области туманностей, которые светятся из-за столкновения со струями ионизированного газа, выбрасываемого новорожденными звездами. Турбулентные условия возбуждают молекулярный водород и окись углерода, которые испускают инфракрасный свет, видимый для камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam).

Ранее было обнаружено, что та часть холодного молекулярного газа HH 797, что находится в южной области (внизу справа на снимке), удаляется от Земли и имеет красное смещение, а газ на севере (внизу слева), наоборот, движется в нашу сторону и имеет синее смещение. Кроме того, оказалось, что скорость газа на одном краю струи движется быстрее, чем на другом.

Ученые считали, что это вызвано вращением струи, однако наблюдения JWST показали, что струя состоит из двух параллельных потоков. Каждый поток испытывает свою серию толчков, что объясняется тем, что их источником является двойная звезда.

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      Александр Еникеев
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