Задержан устроивший теракт на железной дороге россиянин

В Москве задержали диверсанта, устроившего теракт на железной дороге в Рязани

В московском аэропорту Внуково правоохранители задержали диверсанта, устроившего теракт на железной дороге в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Им оказался 35-летний житель Рязани, который уже сознался в своем преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 222.1 («Незаконные приобретение взрывных устройств») УК РФ. Ему грозит до 32 лет колонии.

По данным канала, мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений.

Утром 11 ноября произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост. В результате 19 вагонов поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги, сошли с путей, 15 из них получили повреждения. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело.