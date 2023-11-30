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12:07, 30 ноября 2023Бывший СССР

В Казахстане запретили любую религиозную литературу в школах

В парламенте Казахстана рассказали о запрете религиозной литературы в школах

Фото: Olga Kudriavtseva / Globallookpress.com

Парламент (мажилис) Казахстана одобрил законопроект о запрете любой религиозной литературы в школах. Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

«Есть факты, когда школы посещают разного рода проповедники, религиозные деятели, или нет-нет, но встречается религиозная литература. Мы прописали норму, что в школах никакой религиозной или иной вредной информации быть не должно», — заявил председатель Комитета по социально-культурному развитию парламента Асхат Аймагамбетов.

Согласно тексту законопроекта, образовательные учреждения Казахстана обязаны не допускать распространения любой информации, пропагандирующей насилие, религиозного характера, а также несоответствующей культурным, нравственным и духовным ценностям казахстанского общества.

Ранее в Казахстане сообщили о нейтрализации представителей религиозной экстремистской группировки, планировавшей свергнуть светский строй.

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      Юрий Леонов
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