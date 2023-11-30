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14:47, 30 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский обеспокоился снижением интереса к Украине

Зеленский обеспокоен, что интерес к Украине снижается из-за Ближнего Востока

Фото: Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен, что интерес к украинскому конфликту снижается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Его цитирует агентство Kyodo.

«Все понимают, что забыли об Украине и переключились на ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал он. Кроме того, политик отметил, что Украина не согласна на мир, пока Россия не выведет войска. Зеленский описал мирные предложения фразой «все равно что отрезать руку и отдать ее другому».

Помимо этого, украинский лидер надеется, что Япония представит несколько проектов по восстановлению республики на предстоящей конференции по этой теме, которая пройдет в Токио в феврале 2024 года.

Ранее Зеленский признал, что Украине будет трудно вернуть Донбасс из-за нежелания его жителей. Глава республики усомнился в том, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население региона захочет возвращаться под власть Киева.

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      Кристина Есикова
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