Зеленский обеспокоился снижением интереса к Украине

Зеленский обеспокоен, что интерес к Украине снижается из-за Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен, что интерес к украинскому конфликту снижается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Его цитирует агентство Kyodo.

«Все понимают, что забыли об Украине и переключились на ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал он. Кроме того, политик отметил, что Украина не согласна на мир, пока Россия не выведет войска. Зеленский описал мирные предложения фразой «все равно что отрезать руку и отдать ее другому».

Помимо этого, украинский лидер надеется, что Япония представит несколько проектов по восстановлению республики на предстоящей конференции по этой теме, которая пройдет в Токио в феврале 2024 года.

Ранее Зеленский признал, что Украине будет трудно вернуть Донбасс из-за нежелания его жителей. Глава республики усомнился в том, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население региона захочет возвращаться под власть Киева.