Жителей шести регионов предупредили о подъеме уровня рек до опасных уровней

ВНИИ ГОЧС: вода в реках шести южных регионов может подняться до опасных уровней

Подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок прогнозируются на этой неделе на реках шести южных регионов России. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Уточняется, что опасных уровней вода может достичь в Краснодарском крае, включая малые реки Черноморского побережья. В Крыму, Севастополе, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Ростовской области не исключается вероятность подтопления жилых домов и приусадебных участков в низменностях.

29 ноября сообщалось, что жизнеобеспечение населения может быть нарушено на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра и сильных осадков. В частности, это касается нарушений в работе транспортного сообщения и энергоснабжения населенных пунктов.

