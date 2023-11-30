Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
03:49, 30 ноября 2023Среда обитания

Жителей шести регионов предупредили о подъеме уровня рек до опасных уровней

ВНИИ ГОЧС: вода в реках шести южных регионов может подняться до опасных уровней
СюжетНаселение России:

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

Подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок прогнозируются на этой неделе на реках шести южных регионов России. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Уточняется, что опасных уровней вода может достичь в Краснодарском крае, включая малые реки Черноморского побережья. В Крыму, Севастополе, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Ростовской области не исключается вероятность подтопления жилых домов и приусадебных участков в низменностях.

29 ноября сообщалось, что жизнеобеспечение населения может быть нарушено на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра и сильных осадков. В частности, это касается нарушений в работе транспортного сообщения и энергоснабжения населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

      В США отказались считать русских врагами

      Захарова высмеяла запрет пролетать над Болгарией

      Предсказан максимум активности Солнца

      В Китае заявили о поражении в НАТО перед Россией

      Россиянам сообщили о выплате повышенной пенсии некоторым пенсионерам

      Бритни Спирс поделилась с подписчиками видео топлес

      Раскрыты последствия решения Зеленского по России

      Жителей шести регионов предупредили о подъеме уровня рек до опасных уровней

      Российский флот получил две атомные подводные лодки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости