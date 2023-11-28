Жителей 15 регионов предупредили о возможных последствиях шторма

ВНИИ ГОЧС: штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов РФ

Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра и сильных осадков. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), передает РИА Новости.

На текущей неделе, с 27 по 3 декабря, специалисты прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, в частности, ограничения транспортного сообщения и нарушения энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров.

Такие проблемы могут возникнуть в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.

Ранее жителей Мариуполя предупредили о потенциально опасном уровне радиации после шторма. Море вымыло большую часть обычного песка на городском пляже и оголило черный ториевый слой.