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18:46, 27 ноября 2023Среда обитания

Жителей одного города предупредили об опасном уровне радиации из-за шторма

Mash: уровень радиации в Мариуполе поднялся после шторма до опасных 4,04 мкЗв/ч

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Жителей Мариуполя предупредили о потенциально опасном уровне радиации после шторма. Море вымыло большую часть обычного песка на городском пляже и оголило черный ториевый слой, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Дозиметр показывает 4,04 микрозиверта в час, тогда как нормальный уровень радиации на этом участке — 0,2 микрозиверта. По словам специалистов, места, которые не размыло, остаются безопасными для людей. Однако подходить близко к морю жителям Мариуполя не советуют — как минимум пока погода окончательно не успокоится.

Мощный ураган накрыл юг России вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — 9 метров. В общей сложности в Крыму и Краснодарском крае из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

Причиной обрушившегося на часть страны шторма синоптики считают глобальное потепление. Специалисты добавили, что ураган затронул не только юг европейской территории России, но и юг Украины, Румынию, Молдавию, Турцию и Балканские страны — там прошел ураганный ветер, вызвавший подтопления.

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      Нина Ташевская
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