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10:57, 1 декабря 2023Из жизни

15-летняя школьница соблазнила мужчину и ударила его ножом из-за подарков

В Великобритании 15-летняя девушка соблазнила мужчину и ударила его ножом

Фото: Unsplash

Девушка-подросток соблазнила мужчину, с которым познакомилась онлайн, напала на него и попала под суд. Об этом пишет Metro.

Хлои Костер из Великобритании в 2020 году создала себе онлайн-альтер-эго: Хоуп Морган. Под этим именем 15-летняя на тот момент школьница начала переписываться с 35-летним мужчиной. Она солгала ему о возрасте, сказав, что ей 19. Позже она стала заверять его, что влюблена и хочет выйти за него замуж. При этом, согласно документам суда, отношения строились преимущественно на «дорогих подарках, аксессуарах и одежде». Номер «возлюбленного» в телефоне Костер был сохранен под именем «Надоедливый М**ак», она же была записана у него как «Моя Хоуп».

В предшествующую инциденту встречу Костер встретилась с мужчиной в отеле Travelodge, взяла у него 200 фунтов стерлингов (около 22 тысяч рублей) и убежала. Она позже вернулась, чтобы забрать подаренный браслет, но снова убежала. 21 января 2021 года Костер на оплаченном мужчиной такси приехала в отель Holiday Inn в Суиндоне, графство Уилтшир. Там она начала требовать сладости, деньги и украшения. В ответ «возлюбленный» сунул ей в карман упаковку конфет. Девушка стала обыскивать номер в поисках подарков. Не обнаружив их, Костер сильно разозлилась, схватила нож и напала на мужчину: она несколько раз ударила его, ранив в руку, ухо и голову. После этого она призналась, что ей 15 лет и пригрозила рассказать о своем возрасте, если он обратится в полицию.

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Из-за ножевых ранений мужчина был вынужден обратиться к медикам. Из-за характера травм, которые говорили о нападении и борьбе, персонал вызвал полицейских. Они достаточно быстро задержали Костер. Во время допроса она начала лгать о характере отношений с пострадавшим и назвала его сталкером.

Судья Джейсон Тейлор, однако, не поверила ее заявлениям. Она назвала девушку «расчетливой и коварной» и приговорила ее к 150 часам общественных работ в течение двух лет. Кроме того, Костер обязали пройти реабилитационную программу и выплатить штраф в размере тысячи фунтов стерлингов (110 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США священник женился на девушке, которую соблазнил, когда она была школьницей. Когда о романе узнали правоохранители, пара на время сбежала в Италию.

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      Антонина Черташ
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