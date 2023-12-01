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12:46, 1 декабря 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес снялась в боди с откровенным декольте для глянца

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе для американской версии журнала Elle. Соответствующий материал появился на сайте издания.

54-летняя исполнительница предстала на кадрах глянца в блестящем боди с глубоким декольте марки Alexandre Vauthier, которое обнажало большую часть ее груди, и черных мюлях Schiaparelli с золотистыми вставками. При этом она прикрыла тело прозрачной красной тканью.

Также звезда позировала в платье бренда Valentino с вырезами по всей длине изделия, не надев бюстгальтер. Отмечается, что автором съемки выступил фэшн-фотограф родом из Норвегии Сельве Суннсбе.

В ноябре Дженнифер Лопес снялась в облегающем наряде и вызвала споры в сети. 54-летняя знаменитость предстала на размещенных снимках, позируя у деревянного шкафа. Она примерила бежевое платье длины миди с объемным тканевым цветком в районе ключиц.

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      Карина Черных
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