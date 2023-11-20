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10:20, 20 ноября 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес снялась в облегающем платье и вызвала споры в сети

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в облегающем наряде и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость предстала на размещенных снимках, позируя у деревянного шкафа. Она примерила бежевое платье длины миди с объемным тканевым цветком в районе ключиц, которое подчеркивало ее фигуру, в том числе тонкую талию. Кроме того, исполнительница распустила волосы, накрасила губы коричневой помадой и надела серебристые серьги и кольцо.

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Поклонники высказались о кадрах в комментариях и разошлись во мнениях. «Самая красивая женщина в мире за 50», «Самый прекрасный человек внутри и снаружи», «Прекрасно, тонко, элегантно и без пошлости», «Это фотошоп», «Талию сделали меньше», «Ты не нуждаешься в ретуши», «Случайно столкнулся с ней вживую, и она выглядит так же, как и в соцсетях», — полемизировали юзеры.

Ранее немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум без штанов посетила этап Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе, США. 50-летняя манекенщица пришла на гонки в кожаной рубашке на голое тело, которая оказалась расстегнута и обнажала часть ее груди.

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      Карина Черных
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