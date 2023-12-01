Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
00:58, 1 декабря 2023Ценности

56-летняя Николь Кидман снялась без штанов

Фото: @nicolekidman

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась без штанов и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя звезда фильма «Мулен Руж» предстала перед камерой в полный рост, позируя в белой футболке с надписью на груди и с обнаженными ногами. При этом она уложила волосы волнами и сделала контрастный макияж, выделив брови и ресницы и накрасив губы помадой коричневого оттенка.

Также знаменитость снялась в футболке, окрашенной в технике тай-дай, высунув язык и закрыв глаза.

Ранее в ноябре американская актриса и продюсер Джулия Робертс пришла на премьеру фильма «Оставь мир позади» в Лондоне, Англия, в обнажающем ноги наряде, и ее раскритиковали в сети. 56-летняя обладательница «Оскара» посетила мероприятие в розовом жакете и мини-юбке. Кроме того, звезда надела массивное серебристое колье и туфли с бахромой ему в тон.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Названы три главных изменения в жизни россиян в декабре. Что ждет автомобилистов, туристов и пользователей соцсетей?

      Отмену выборов на Украине объяснили желанием США затянуть конфликт

      ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

      Стало известно о пройденном в России пике роста зарплат

      Украинские водители сравнили протестующих поляков с пиратами

      США обеспокоились идеями о расширении еврейских поселений на Западном берегу

      В Конгрессе отказались считать Украину одним из штатов США

      56-летняя Николь Кидман снялась без штанов

      Европа обозначила сроки первого полета Ariane 6

      Гендиректор Большого театра объявил об уходе с поста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости