56-летняя Николь Кидман снялась без штанов

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась без штанов и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя звезда фильма «Мулен Руж» предстала перед камерой в полный рост, позируя в белой футболке с надписью на груди и с обнаженными ногами. При этом она уложила волосы волнами и сделала контрастный макияж, выделив брови и ресницы и накрасив губы помадой коричневого оттенка.

Также знаменитость снялась в футболке, окрашенной в технике тай-дай, высунув язык и закрыв глаза.

Ранее в ноябре американская актриса и продюсер Джулия Робертс пришла на премьеру фильма «Оставь мир позади» в Лондоне, Англия, в обнажающем ноги наряде, и ее раскритиковали в сети. 56-летняя обладательница «Оскара» посетила мероприятие в розовом жакете и мини-юбке. Кроме того, звезда надела массивное серебристое колье и туфли с бахромой ему в тон.