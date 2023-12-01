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20:47, 1 декабря 2023Ценности

65-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в платье с откровенным декольте

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун. Фото: Tim P. Whitby / The Red Sea International Film Festival / Getty Images

Американская актриса Шэрон Стоун вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

65-летняя знаменитость появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля в Саудовской Аравии. Для мероприятия звезда «Основного инстинкта» выбрала объемное платье розового цвета с глубоким декольте. При этом на размещенных кадрах видно, что под наряд Стоун надела сияющий бюстгальтер с завязками.

Кроме того, визажисты в макияже сделали ей акцент на глаза, подведя их черной подводкой. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы назад и добавили к образу массивные серьги прямоугольной формы.

В октябре Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для обложки модного журнала Pus Pus Magazine. Тогда знаменитость предстала перед камерой в джинсовой облегающей рубашке с глубоким декольте и трусах, надетых поверх колготок в сетку. Образ дополнили остроносые туфли, оформленные бантом.

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      Мария Винар
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