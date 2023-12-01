Актриса Фатеева лишилась крупной суммы денег из-за решения украинских властей

Украина заблокировала счет народной артистки РСФСР Натальи Фатеевой

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева лишилась крупной суммы денег из-за решения украинских властей. Об этом она сообщила в разговоре с «Московским комсомольцем».

88-летняя актриса рассказала, что на протяжении нескольких лет ей на счет приходили деньги за звание почетного гражданина Харькова, однако после начала специальной военной операции (СВО) на Украине она лишилась возможности снимать накопленные средства.

Я не могу сказать, какая сумма скопилась на украинской карточке за все эти годы. Потому что сама не знаю. Но одно точно — очень приличная. Я давно получала грант, а если и снимала, то небольшие суммы и крайне редко. Надо было мне снять все деньги с украинской карточки и положить на обычную книжку. Если бы я их забрала, все было хорошо. Но я плохо соображаю с денежными делами. Мне никто не подсказал, потому что я ни с кем на эту тему не общалась Наталья Фатеева народная артистка РСФСР

Фатеева также выразила уверенность, что никогда не получит накопленных денег, так как после начала конфликта на Украине ее счет был заблокирован. Сейчас звезда получает пенсию в размере 35 тысяч рублей, надбавку за звание народной артистки РСФСР, а также зарплату в театре, в котором числится до сих пор.

По словам актрисы, ежемесячно около 20 тысяч своего дохода она тратит на медикаменты.

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