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13:04, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев раскритиковал подход Дудя к интервью

Артемий Лебедев раскритиковал Дудя за интервью с людьми с одинаковой позицией

Кадр: страница «Ответошная» во «ВКонтакте»

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал подход журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) к интервью. В видео для своего проекта «Ответошная» он заявил, что Дудь намеренно приглашает к себе людей с одной и той же политической позицией.

Лебедев, давший интервью Дудю пять лет назад, заявил, что согласился бы пообщаться с блогером во второй раз. Однако, как считает дизайнер, Дудь вряд ли захочет с ним беседовать. «Мы видим, что тех людей, у которых есть нормальная здоровая патриотическая позиция (...), он не зовет и микрофон им не предоставляет», — объяснил он.

По мнению Лебедева, Дудь приглашает на интервью только тех, кто относится критически к происходящему в России. «Когда он зовет людей, которые капельку сомнения сеют на тему того, что в России может быть хорошо, обратите внимание, это фрики», — продолжил Лебедев.

«Россия — *** [потрясающая] страна независимо от того, сколько еще интервью в своей жизни возьмет Юрий Дудь», — заключил дизайнер.

Ранее отношение к интервью Дудя раскрыл блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. Он заявил, что журналист в своих роликах не пытается глубоко изучить тему, а «склоняет всех на свою сторону».

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      Маргарита Щигарева
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