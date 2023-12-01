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15:55, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев развеял популярный миф о жизни в России

Кадр: группа Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», опроверг популярный миф о жизни в России. Он заявил, что, вопреки распространенному мнению, в стране думают о благополучии людей.

По словам блогера, некоторые убеждены в том, что в России плохо относятся к людям с самого рождения. «И ждут, что ты скорее помрешь, пока ты не дожил до пенсии, чтобы тебе не дай бог эту самую пенсию не платить», — рассказал Лебедев.

Однако, по его мнению, на самом деле ситуация обстоит иначе. «У нас в России всегда людей любили, всегда о них заботились, а сейчас особенно», — заявил блогер.

Ранее Лебедев высказался о телеведущем Иване Урганте. Блогер назвал его прекрасным и остроумным человеком. Таким образом он прокомментировал новость о том, что из МГИМО уволили замдекана факультета журналистики, пригласившего Урганта на встречу со студентами.

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