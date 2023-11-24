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14:51, 24 ноября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался об Урганте

Блогер Лебедев назвал ведущего Ивана Урганта прекрасным и остроумным человеком

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает телеведущего Ивана Урганта прекрасным и остроумным человеком. О нем Лебедев высказался в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Комментируя новость, что из МГИМО уволили замдекана факультета журналистики, пригласившего Урганта на встречу со студентами, Лебедев отметил: «Не очень понятно, что здесь не так. (...) Ургант прекрасный, остроумный, классный чувак. И вообще не понятно, что он сделал такого плохого», — заключил блогер.

15 ноябяря стало известно, что преподавателя МГИМО Юрия Кобаладзе уволили за то, что он пригласил на лекцию Урганта. Студенты высказались о намерении написать коллективное письмо, чтобы замдекана вернули на работу.

О встрече телеведущего со студентами МГИМО стало известно 14 октября. Отмечается, что администрация вуза не знала о ней заранее. Сотрудники заявляли, что были шокированы произошедшим.

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      Мария Большакова
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