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15:14, 14 октября 2023Интернет и СМИ

Появление Ивана Урганта в московском вузе объяснили

RT: Ивана Урганта в качестве шоумена пригласил в МГИМО профессор Кобаладзе

Телеведущего Ивана Урганта для выступления в МГИМО пригласил журналист и профессор университета Юрий Кобаладзе. Так его появление на лекции RT объяснил источник в московском вузе.

Уточняется, что преподаватель намеревался «повеселить аудиторию». Ургант выступил бесплатно в качестве шоумена.

«Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы. Ни к журналистике, ни к преподаванию это отношения не имеет», — заключил собеседник телеканала.

Сам Кобаладзе в комментарии Telegram-каналу News.Ru назвал ерундой данные о его причастности к приглашению ведущего в институт. «А кто вообще сказал, что я к этому делу причастен? И что это за проблема такая — приход кого бы то ни было в институт, что это так взволновало общественность?» — задался он вопросом.

Ранее отец Урганта высказался об «отмене» сына в России. 66-летний артист заявил, что программу «Вечерний Ургант» закрыли на «всякий случай». Он также сказал, что в рамках шоу никто не призывал к критике Вооруженных сил России или правительства страны, однако подчеркнул, что там было много намеков и легкого юмора.

Программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля 2022 года. В сети неоднократно появлялись сообщения о том, что передачу закрыли, однако Первый канал эти утверждения опровергал.

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