Отец Ивана Урганта высказался об «отмене» сына

Отец Ивана Урганта заявил, что шоу «Вечерний Ургант» закрыли на всякий случай

Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей высказался об «отмене» сына в России. Об этом Ургант-старший заявил в интервью для RTVI, доступном на YouTube.

66-летний артист заявил, что программу «Вечерний Ургант» на Первом канале закрыли на «всякий случай». «И на всякий случай чиновники на местах, как всегда, на всякий случай не дают ему выступать нигде: ну а вдруг, а вдруг Москва что-то такое скажет, или что-то такое в этом увидит... читайте Гоголя "Ревизор", там все написано», — резюмировал Ургант-старший.

Он также сказал, что в «Вечернем Урганте» никто не призывал к критике Вооруженных сил РФ или правительства страны. Однако Ургант подчеркнул, что в шоу его сына было много намеков и легкого юмора.

Ранее Андрей Ургант рассказал, что переписывается с актером Михаилом Ефремовым, который отбывает наказание в колонии под Белгородом. Артист отметил, что их дружба с Ефремовым не прекратилась.