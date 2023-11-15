Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя после приглашения Урганта

Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя после приглашения Урганта

Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя Юрия Кобаладзе после приглашения телеведущего Ивана Урганта на лекцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Учащиеся просят администрацию вуза вернуть Кобаладзе к работе. Они готовятся написать коллективное письмо, но опасаются отчисления.

Как рассказали студенты, после встречи с Ургантом руководство МГИМО попросило Кобладзе приглашать военкоров.

Встреча Урганта со студентами прошла месяц назад, темой выступления стало налаживание личных связей в медиапространстве.

Руководство вуза узнало о выступлении шоумена постфактум, приезд Урганта назвали шокирующим.