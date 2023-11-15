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22:52, 15 ноября 2023Россия

Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя после приглашения Урганта

Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя после приглашения Урганта
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look

Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя Юрия Кобаладзе после приглашения телеведущего Ивана Урганта на лекцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Учащиеся просят администрацию вуза вернуть Кобаладзе к работе. Они готовятся написать коллективное письмо, но опасаются отчисления.

Как рассказали студенты, после встречи с Ургантом руководство МГИМО попросило Кобладзе приглашать военкоров.

Встреча Урганта со студентами прошла месяц назад, темой выступления стало налаживание личных связей в медиапространстве.

Руководство вуза узнало о выступлении шоумена постфактум, приезд Урганта назвали шокирующим.

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