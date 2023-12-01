Биржу Гонконга собрались перестать закрывать на время тайфунов

В Гонконге решили пересмотреть правило 1950-х об остановке торгов из-за тайфунов

Гонконгская фондовая биржа может отменить использование правила 50-х годов прошлого века о приостановке торгов во время тайфунов и штормов, о чем ее настоятельно просят инвесторы, для которых подобная практика сопряжена с дополнительными рисками. Консультации по соответствующему предложению продлятся до 26 января, пишет Frank Media.

Сейчас биржа обязана откладывать торги или полностью закрывать рынок, как только Гонконгская обсерватория подаст сигнал об «уровне опасности 8» или предупредит о «черном шторме». Обсуждение возможности изменения действующих правил, как писало Bloomberg, стартовало в начале 2023 года. Речь зашла в том числе о «соглашениях по поддержанию работы рынка в экстремальных погодных условиях».

В материалах биржи отмечается, что статус Гонконга как ведущего международного финансового центра вырос благодаря расширению участия инвесторов из-за пределов страны и с материкового Китая, а корректировка действующих норм сможет повысить конкурентоспособность специального административного района государства как международного финансового центра.

Тропические циклоны и сильные ливни парализуют Гонконг несколько раз в году. Так, в июле текущего года власти, готовясь к приближению тайфуна «Талим», ограничили движение наземного общественного транспорта, отменили очные занятия в школах и организовали 29 временных убежищ. Отмечается, что с 2018 года местной бирже по погодным причинам приходилось отменять торги 11 раз.