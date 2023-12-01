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17:17, 1 декабря 2023Путешествия

Грузчики в аэропорту бросали чемоданы пассажиров и попали на видео

Авиакомпании Qantas пришлось извиняться за бросавших багаж грузчиков в аэропорту

Австралийской авиакомпании Qantas пришлось извиняться за сотрудников аэропорта, которые кидали чемоданы пассажиров при погрузке в самолет. Подробности сообщает таблоид Daily Mail.

«Мы невероятно разочарованы поведением этого грузчика, — заявили в авиакомпании. — Совершенно неприемлемо обращаться таким образом с какими-либо сумками, особенно с музыкальными инструментами».

Грузчиков, бросавших личные вещи путешественников, сняли на видео музыканты группы Chimers, которые летели из Вуллонгонга в Мельбурн. На ролике видно, как обработчики багажа грубо перекладывают на конвейер футляры с инструментами исполнителей.

Музыканты разместили кадры в соцсетях. Они уточнили, что на камеру не попал момент, когда грузчик кинул кейс с барабаном с такой силой, что он отскочил от конвейерной ленты и упал на землю.

О произошедшем стало известно руководству Qantas и подрядчику по наземному обслуживанию рейсов. Представитель перевозчика сообщил журналистам, что одного обработчиков багажа отстранили от работы на время расследования.

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      Мария Борисова
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