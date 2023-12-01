Бывший чиновник принял некачественную работу и лишил бюджет 24 миллионов рублей

В Коми возбудили дело против экс-чиновника, лишившего бюджет 24 млн рублей

В Коми следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Экс-чиновник проходит обвиняемым по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в 2022-2023 годах фигурант принял работы, зная о том, что проектная документация на ряд дорожных объектов не соответствует условиям контракта. Из-за этого подрядчик получил более 24 миллионов рублей, при этом оказав некачественные услуги. Таким образом обвиняемый также нарушил права россиян на безопасность дорожного движения.

Ранее суд приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей за махинации и взяточничество. При этом его освободили от наказания по новому делу о превышении должностных полномочий.

