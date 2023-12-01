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15:10, 1 декабря 2023Путешествия

Частный самолет с пассажирами на борту вылетел из аэропорта и пропал без вести

PIA: вылетевший из аэропорта на Филиппинах частный самолет пропал без вести

Фото: Public Domain / Wikimedia

Самолет Piper PA-32 Cherokee Six вылетел из аэропорта на Филиппинах и пропал без вести. Об этом пишет местное информагентство PIA.

Частное воздушное судно с пассажирами на борту выполняло внутренний рейс по маршруту Кауаян — Паланан утром в четверг, 30 ноября. Однако самолет не прибыл в авиагавань назначения и пропал с радаров.

По данным источника, правоохранительные органы азиатской страны совместно со спасательными группами организовали поисковую операцию. Отмечается, что пока их усилия не дали результата.

Ранее в ноябре в самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Бухареста (Румыния) в Пескару (Италия). Воздушное судно уже находилось на подлете к аэропорту назначения, когда в него попала молния.

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      Фариза Бацазова
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