Частный самолет с пассажирами на борту вылетел из аэропорта и пропал без вести

PIA: вылетевший из аэропорта на Филиппинах частный самолет пропал без вести

Самолет Piper PA-32 Cherokee Six вылетел из аэропорта на Филиппинах и пропал без вести. Об этом пишет местное информагентство PIA.

Частное воздушное судно с пассажирами на борту выполняло внутренний рейс по маршруту Кауаян — Паланан утром в четверг, 30 ноября. Однако самолет не прибыл в авиагавань назначения и пропал с радаров.

По данным источника, правоохранительные органы азиатской страны совместно со спасательными группами организовали поисковую операцию. Отмечается, что пока их усилия не дали результата.

Ранее в ноябре в самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Бухареста (Румыния) в Пескару (Италия). Воздушное судно уже находилось на подлете к аэропорту назначения, когда в него попала молния.