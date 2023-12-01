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10:01, 1 декабря 2023Силовые структуры

Началось расследование взрывов поездов в Бурятии по статье о теракте

Следователи возбудили дело о теракте после взрывов поездов в Бурятии
Начало событий в новости На Украине признались в организации взрыва в железнодорожном тоннеле в Бурятии

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после взрывов поездов в Бурятии. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, следствие рассматривает основную версию, что была совершена диверсия, в результате чего было повреждено железнодорожное полотно и цистерны с топливом.

В четверг, 30 ноября, был взорван грузовой состав на перегоне «Итыкит — Окусикан», состоящий из 50 вагонов. В результате 16 цистерн сгорели, из пробоин в двух цистернах вытекло топливо.

Позже на этом же участке был совершен второй подрыв грузового поезда. Четыре цистерны сгорели, еще две получили повреждения. Топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.

Ранее в пятницу, 1 декабря, источник в украинских спецслужбах признался,что взрыв в Бурятии был организован Службой безопасности Украины (СБУ). По его словам, взрывные устройства подорвали при движении поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле в Бурятии.

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      Любовь Ширижик
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