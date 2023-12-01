На Украине признались в организации взрыва в железнодорожном тоннеле в Бурятии

CNN: взрыв в железнодорожном тоннеле в Бурятии организовала СБУ

Взрыв в железнодорожном тоннеле в Бурятии был организован Службой безопасности Украины (СБУ). В этом признался источник в украинских спецслужбах, передает CNN.

«Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», — рассказал собеседник издания.

По его словам, взрывные устройства подорвали при движении поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле в Бурятии.

Ранее стало известно, что Бурятии из-за взрыва двух цистерн с топливом загорелся грузовой поезд. По информации Telegram-канала Baza, состав двигался по объездному пути, когда взорвались цистерны с дизтопливом. В результате загорелись шесть вагонов.