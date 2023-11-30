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19:22, 30 ноября 2023Россия

В России из-за взрыва загорелся поезд в тоннеле

В Бурятии из-за взрыва цистерн с топливом загорелся поезд в тоннеле

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Бурятии из-за взрыва двух цистерн с топливом загорелся грузовой поезд в Северомуйском тоннеле. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации канала, состав двигался по объездному пути, когда взорвались цистерны с дизтопливом. В результате загорелись шесть вагонов, четыре их них уже потушили. Причины инцидента на данный момент неизвестны. Предварительно, пострадавших нет. На место происшествия выехал пожарный поезд.

Это уже второй пожар в Северомуйском тоннеле за сутки. В ночь на 30 ноября там загорелась цистерна на вагоне грузового поезда, который двигался со станции Тайшет по перегону Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. Как пишет Baza, предварительно, причиной возгорания стало замыкание кабельной сети. Повреждены три вагона, один из них выгорел полностью.

Ранее в Ульяновской области пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги. Выяснилось, что аварию допустила пьяная дежурная, которая должна была развести составы после срабатывания из-за сбоя ложного сигнала о свободных путях.

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      Константин Лысяков
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