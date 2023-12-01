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10:11, 1 декабря 2023Мир

Демократы окажутся в тупике в случае отказа Байдена участвовать в выборах

Reuters: отказ Байдена идти на второй срок приведет к борьбе среди демократов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У Демократической партии США нет запасного плана на случай, если американский президент Джо Байден по какой-либо причине решит прекратить свою кампанию по переизбранию в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, внезапная необходимость заменить кандидатуру Байдена на выборах приведет к беспорядочной внутрипартийной борьбе среди демократов. «Плана Б нет. Если бы он был... внезапно отказавшись баллотироваться, все, кого вы знаете, баллотировались бы», — заявил высокопоставленный дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Однако, несмотря на слабые результаты опросов и всеобщие опасения по поводу возраста американского лидера, Байден придерживается своего плана участвовать в президентских выборах. И даже если он все-таки выйдет из гонки, демократы смогут выбрать другого кандидата в августе 2024 года на своем съезде или позже, в соответствии с партийными правилами.

Ранее стало известно, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США собираются вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента Байдена. Уточняется, что голосование может состояться в ближайшие недели.

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      Дарья Балацкая
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