В Конгрессе США собрались голосовать по импичменту Байдену

WP: конгресс в ближайшее время может проголосовать за импичмент Байдену

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США собираются вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента президента Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что партийный организатор большинства в Палате представителей конгрессмен от Республиканской партии США от штата Миннесота Том Эммер заявил однопартийцам на закрытом заседании, что членам, вероятно, придется проголосовать по одобрению расследования в рамках импичмента Байдена. Отмечается, что голосование может состояться в ближайшие недели.

С помощью голосования, пишет газета, республиканцы стараются усилить давление на администрацию Байдена и усилить внимание к процедуре среди однопартийцев.

Расследование в рамках импичмента посвящено вопросу, получил ли Байден выгоду от зарубежных деловых операций своего сына Хантера, а также другим темам. При этом республиканцы Палаты представителей до сих пор не обнародовали никаких прямых доказательств того, что президент США получил выгоду от финансовой деятельности сына.

В сентябре бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о начале расследования в рамках процедуры вынесения импичмента Байдену. Он также призвал главу Белого дома и его команду сотрудничать по делам расследования. Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в Палате представителей.

