Дом в Петербурге затопило нечистотами

В Санкт-Петербурге из-за аварии подъезды жилого дома затопило нечистотами

В Санкт-Петербурге в ЖК «Английская миля» из-за аварии нечистотами затопило семь подъездов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло в доме 196 дробь шесть на проспекте Ветеранов. В трубе из-за засора произошел залом, это случилось 30 ноября. Водой из канализации затопило с 15-го по 21-й подъезд. Произошедшее на видео снял местный житель. На кадрах он спускается по лестнице в подвал, где грязная вода достигла практически уровня дверной ручки. По словам мужчины, там находятся кладовые.

В настоящее время проблему пытаются устранить четыре бригады «Водоканала». Они промывают сети, откачивают воду, а также ищут место, где произошел залом.

Ранее в Тарасовском районе Ростовской области из-за слива канализационных вод в поле образовалось озеро из нечистот площадью практически 1000 метров. Отмечалось, что грязная вода сливалась таким образом по причине отсутствия канализации.