Экс-президента Порошенко отказались выпускать за границу Украины

Экс-президента Украины Порошенко отказались выпускать в зарубежную командировку

Экс-президента Украины Петра Порошенко отказались выпускать за границу государства. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Как утверждает пятый президент Украины, он отправлялся в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, в Польшу. Там он планировал провести десятки рабочих встреч, в том числе с новым спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

При этом экс-глава республики указал на возможную связь произошедшего с офисом президента.

«Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», — рассказал Порошенко.

Ранее эксперты предположили, что советники президента Украины Зеленского могут стать новыми олигархами. Этому может поспособствовать то, что в руках никому неподотчетных олигархов сосредоточены крайне широкие полномочия.