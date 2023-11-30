На Украине обеспокоились превращением советников Зеленского в олигархов

FT: советники президента Украины Зеленского могут стать новыми олигархами

Украинские политические активисты опасаются, что окружение президента страны Владимира Зеленского может превратиться в новых олигархов. Об этом написало издание Financial Times.

В публикации FT отмечается, что борцы с коррупцией на Украине обеспокоены широкими полномочиями, которыми обладает «никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского». Украинская политическая активистка Дарья Калинюк допустила, что с помощью различных схем по хищению средств в стране появятся новые олигархи.

В свою очередь Марчин Валецкий из Национального демократического института указал широкие возможности для коррупции. По его мнению, для депутатов Рады существует крайне высокий потолок на пожертвования от юридических лиц. Также отсутствуют ограничения на доход вне политической деятельности.

Ранее Украине поставили условие для вступления в Евроосоюз. Для присоединения к организации Киеву следует искоренить коррупцию, заявил профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари