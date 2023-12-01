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16:05, 1 декабря 2023Среда обитания

Европейская страна столкнулась с риском остаться без рождественских елок

Венгрия столкнулась с риском остаться без рождественских елок

Фото: Marton Monus / Reuters

Жители Венгрии рискуют остаться без рождественских елок, пишет Reuters.

Большую часть елей для страны выращивают в небольшой деревне Сурд. Поселок снабжал жителей Венгрии деревьями на протяжении десятилетий, однако в настоящее время с их выращиванием появились проблемы. По словам мэра Яноша Канаша, из-за глобального потепления деревья страдают от насекомых, поэтому их приходится обрабатывать инсектицидами три раза в год.

На обработку уходит много денег — по словам Канаша, в этом году стоимость елей должна была вырасти на 20 процентов. Однако цены решили сохранить на прежнем уровне, поскольку из-за инфляции жители страны просто не могли бы позволить себе приобрести рождественские деревья.

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Хвойные леса в стране в 2022 году располагались на территории в 175 тысяч гектар, в 2019 году — 185 тысяч гектар. В 2008 году сосновые леса составляли 12 процентов всего лесного массива в стране, к 2022 году их доля сократилась до 9,37 процента. Член программы поддержки лесов Всемирного фонда дикой природы в Венгрии Ласло Галхиди заявил, что доля хвойных лесов в стране будет неизбежно сокращаться, при этом полностью ели и сосны в стране не исчезнут.

«Континентальный климат Венгрии не благоприятен для сосен. Негативным фактором также выступают последствия изменения климата — более теплое лето с продолжительными засухами. Все это привело к тому, что различным насекомым оказалось проще атаковать эти деревья и наносить им больший ущерб», — рассказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество столкнулось с климатическим коллапсом. По его словам, рекордное потепление должно заставить лидеров мировых стран «вздрогнуть» и побудить к действиям.

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      Мария Черкасова
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