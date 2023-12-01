ФСБ пресекла попытку россиянки сотрудничать с украинским онлайн-проектом

Под Воронежем ФСБ пресекла попытку женщины работать на украинский онлайн-проект

В Воронежской области сотрудники ФСБ пресекли попытку 33-летней местной жительницы сотрудничать с украинским онлайн-проектом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным силовиков, в январе представитель проекта в интернете вышел на связь с россиянкой и предложил ей конфиденциальное сотрудничество. Деятельность проекта при этом была направлена против безопасности России, однако женщина согласилась.

В УФСБ отметили, что действия женщины создали условия для совершения преступления по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией») УК РФ. Россиянке объявили официальное предостережение.

Ранее ФСБ предостерегла россиян от попыток контактов с украинскими спецслужбами. Как пояснили в ФСБ, контакты с украинскими спецслужбами создают условия для привлечения к ответственности по статьям 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и 275 («Государственная измена») Уголовного кодекса РФ.

