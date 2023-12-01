ФСБ пришла с обысками в один из крупнейших энергохолдингов России

В Красноярске ФСБ проводит обыски в офисе Сибирской генерирующей компании

В Красноярске сотрудники ФСБ пришли с обысками в офис Сибирской генерирующей компании (СГК) на улице Бограда, 144а. Об этом сообщают «Известия».

Оперативно-следственные мероприятия идут совместно со следственным управлением на транспорте. По информации NGS24.RU, обыски связаны с делом депутата Заксобрания Александра Глискова, которого подозревают в коррупции.

Собеседник издания заявил, что руководство Енисейского филиала СГК с 2016 по 2018 годы передало Глискову более 20 миллионов рублей под видом оплаты договоров, заключенных с подконтрольными ему адвокатским бюро «Глисков и партнеры» и рядом других компаний. При этом их услугами холдинг не пользовался. Таким образом деньги фактически перечислены за покровительство.

СГК — один из крупнейших энергохолдингов России. Холдинг работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.

Ранее сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе в рамках проверки по выявлению схемы незаконного производства напитка.