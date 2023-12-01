Генконсульство Германии закрылось еще в одном российском городе

Генконсульство Германии: отделение представительства закрылось в Новосибирске

Генеральное консульство Германии с 1 декабря прекратило работу еще в одном российском городе — Новосибирске. Об этом сообщается на сайте представительства европейской страны в России.

«Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — уточняется в публикации. Представительство страны ЕС работало в Новосибирске с 1994 года и обслуживало регионы Сибири и Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что Германия с 30 ноября закрыла генконсульство в Калининграде. Россиян призвали по консульским и паспортным вопросам обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — в немецкое посольство в Москве.