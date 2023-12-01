Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:25, 1 декабря 2023Путешествия

Генконсульство Германии закрылось еще в одном российском городе

Генконсульство Германии: отделение представительства закрылось в Новосибирске

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Генеральное консульство Германии с 1 декабря прекратило работу еще в одном российском городе — Новосибирске. Об этом сообщается на сайте представительства европейской страны в России.

«Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — уточняется в публикации. Представительство страны ЕС работало в Новосибирске с 1994 года и обслуживало регионы Сибири и Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что Германия с 30 ноября закрыла генконсульство в Калининграде. Россиян призвали по консульским и паспортным вопросам обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — в немецкое посольство в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Байден похвастался кодом, способным «взорвать мир». Почему в США его шутку не оценили?

      Суд оштрафовал бывшего депутата Яшина за нарушение закона об иноагентах

      Россиянам разъяснили правила получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Полиция задержала подозреваемых в похищении второклассницы в Калужской области

      Голикова назвала последние данные об ожидаемой продолжительности жизни в России

      Елена Летучая показала фото в нижнем белье

      В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

      В России заявили об экономической аномалии шаурмы

      В России четвероклассник надышался газом из баллончика и попал в реанимацию

      Капризова раскритиковали за удар соперника в матче НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости