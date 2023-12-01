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20:22, 1 декабря 2023Мир

Глава Минобороны Германии скрыл от Бундестага намерение пообещать помощь Украине

Глава МО ФРГ Писториус не предупредил бундестаг, что пообещает помощь Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава Минобороны Германии Борис Писториус не предупредил Бундестаг, что пообещает новый пакет военной помощи Украине на 1,3 миллиарда евро. Об этом заявил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс, сообщает Tagesspiegel.

«Вопреки обычной практике, парламент, как бюджетный законодатель, не был своевременно проинформирован об этом, даже несмотря на то, что речь идет о 1,3 миллиарда евро — это немало», — сказал он.

Депутат добавил, что заявления немецкого оборонного ведомства, что для выделения нового пакета есть достаточное финансирование, были абсолютно ложными.

Ранее во время визита на Украину Писториус объявил, что Берлин направит Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 миллиарда евро. По словам министра, в новый пакет войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.

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      Семен Александров
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