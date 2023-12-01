Собака нашла похищенного мальчика за полтора часа

В Индии полицейский пес по кличке Лео нашел похищенного ребенка за полтора часа

В Индии полицейская собака нашла похищенного в городе Мумбаи шестилетнего мальчика за полтора часа. Об этом сообщает News9Live.

В четверг, 23 ноября, ребенок вышел поиграть с друзьями на улицу и не вернулся к вечеру. Родители сначала сами пытались найти его, а на следующее утро обратились в полицию. Правоохранители решили привлечь к поискам добермана по кличке Лео. Псу дали понюхать футболку пропавшего и пустили по следу.

Вскоре Лео учуял ребенка и обнаружил его в трущобах всего в 500 метрах от дома. На поиски при помощи собаки у полиции ушло не более полутора часов. Мальчика сразу же вернули родителям, он не пострадал.

Позже выяснилось, что ребенка украл неизвестный, однако вскоре запаниковал и бросил его. Полиция занимается установкой личности злоумышленника.

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