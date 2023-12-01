Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:49, 1 декабря 2023Россия

Губернатор сообщил о более чем 70 обстрелах Украиной российского региона

Губернатор сообщил о более чем 70 обстрелах Украиной Белгородской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

За прошедшие сутки со стороны Украины шесть приграничных районов Белгородской области были обстреляны более 70 раз, также были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Сводку за 30 ноября о нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударах в своем Telegram-канале в пятницу, 1 декабря, опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, за отчетный день пострадавших и разрушений нет.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено семь артиллерийских снарядов и шесть гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка – четыре артиллерийских снаряда. В селе Наумовка средствами радиоэлектронной борьбы посажены два БПЛА противника. В селе Солнцевка атаковали с помощью дрона-камикадзе», — отметил губернатор.

В селе Богун-Городок Борисовского района зафиксировано шесть прилетов. Обошлось без последствий. Еще четыре раза обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Волоконовском районе.

По селам Сподарюшино, Дроновка и Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе выпущено, соответственно, 12, четыре и шесть минометных снарядов. В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Староселье — зафиксировано восемь прилетов, сообщил Гладков.

В Шебекинском городском округе в селе Терезовка с БПЛА сброшено одно самодельное взрывное устройство. Хутор Мухин четыре раза обстреляли из миномета, по хутору Панков выпущено три минометных снаряда, по международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» – шесть, по селу Муром – два снаряда, по селу Середа – один минометный снаряд. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство, отметил губернатор.

Днем ранее, в сводке за 29 ноября, Вячеслав Гладков сообщал, что интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ резко изменилась — за сутки она снизилась со 113 до одного прилета.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Байден похвастался кодом, способным «взорвать мир». Почему в США его шутку не оценили?

      Суд оштрафовал бывшего депутата Яшина за нарушение закона об иноагентах

      Россиянам разъяснили правила получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Полиция задержала подозреваемых в похищении второклассницы в Калужской области

      Голикова назвала последние данные об ожидаемой продолжительности жизни в России

      Елена Летучая показала фото в нижнем белье

      В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

      В России заявили об экономической аномалии шаурмы

      В России четвероклассник надышался газом из баллончика и попал в реанимацию

      Капризова раскритиковали за удар соперника в матче НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости