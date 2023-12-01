Губернатор сообщил о более чем 70 обстрелах Украиной российского региона

Губернатор сообщил о более чем 70 обстрелах Украиной Белгородской области

За прошедшие сутки со стороны Украины шесть приграничных районов Белгородской области были обстреляны более 70 раз, также были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Сводку за 30 ноября о нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударах в своем Telegram-канале в пятницу, 1 декабря, опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, за отчетный день пострадавших и разрушений нет.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено семь артиллерийских снарядов и шесть гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка – четыре артиллерийских снаряда. В селе Наумовка средствами радиоэлектронной борьбы посажены два БПЛА противника. В селе Солнцевка атаковали с помощью дрона-камикадзе», — отметил губернатор.

В селе Богун-Городок Борисовского района зафиксировано шесть прилетов. Обошлось без последствий. Еще четыре раза обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Волоконовском районе.

По селам Сподарюшино, Дроновка и Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе выпущено, соответственно, 12, четыре и шесть минометных снарядов. В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Староселье — зафиксировано восемь прилетов, сообщил Гладков.

В Шебекинском городском округе в селе Терезовка с БПЛА сброшено одно самодельное взрывное устройство. Хутор Мухин четыре раза обстреляли из миномета, по хутору Панков выпущено три минометных снаряда, по международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» – шесть, по селу Муром – два снаряда, по селу Середа – один минометный снаряд. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство, отметил губернатор.

Днем ранее, в сводке за 29 ноября, Вячеслав Гладков сообщал, что интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ резко изменилась — за сутки она снизилась со 113 до одного прилета.