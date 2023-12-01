Звезда «Кривого зеркала» раскрыл изнанку работы с Петросяном

Звезда «Кривого зеркала» Аванесян: Петросян разрешал нам импровизировать

Заслуженный артист России, пародист, звезда юмористических программ «Смехопанорама» и «Кривое зеркало» Карен Аванесян раскрыл изнанку работы с артистом эстрады и автором этих передач Евгением Петросяном. На эту тему он высказался в беседе с каналом «Центральное телевидение», видео вышло на YouTube.

«Знаете, что у Петросяна хорошо? Он нам разрешал хулиганить, он разрешал нам импровизировать», — заявил Аванесян. Он добавил, что в спорных ситуациях относительно номеров Петросян обычно предлагал артистам оставить свои разногласия на суд публики, проверив материал на ней.

Пародист также выразил уверенность в том, что Петросяну удалось создать удивительный коллектив, участники которого помогали друг другу. «Мы с легкостью давали друг другу пас», — высказался он.

Ранее Аванесян признался, что ради отношений с будущей супругой Нонной частично отказался от юмора. По словам артиста, его супруге никогда не нравились клоуны.