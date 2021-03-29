Артист «Кривого зеркала» отказался от юмора ради супруги

Артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Карен Аванесян рассказал, что ради отношений с будущей супругой Нонной отказался от юмора. Об это он сообщил в эфире программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».

«Она никогда не любила клоунов, даже в цирке. Она во мне увидела немножко другое. Я не старался с ней хохмить, шутить, я ее не завоевывал юмором», — отметил юморист.

Аванесян вспомнил, что познакомился с Нонной в салоне красоты. По его словам, в будущую жену он влюбился с первого взгляда, однако Нонна не сразу ответила ему взаимностью.

Артист также рассказал, что супруга во всем поддерживает его, и подчеркнул, что вместе они чтут традиции. «Я приехал в эту страну не со своим уставом, я живу по законам России, но в своем доме мы живем по законам своих дедушек и бабушек: есть какие-то традиции, которые мы соблюдаем», — заключил он.

Ранее артист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов поделился неудачным опытом использования сайтов знакомств. Он зарегистрировался на таком ресурсе, и знакомства настолько поглотили его, что на несколько дней он практически выпал из жизни.