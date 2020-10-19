Артист «Кривого зеркала» раскрыл подробности операции

Артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Карен Аванесян в разговоре с изданием StarHit раскрыл подробности операции, которую ему сделали в 2012 году.

По словам Аванесяна, он перенес инфаркт во время съемок передачи Евгения Петросяна «50 лет на эстраде». «Я отработал два положенных дня и был все время на сцене. А после съемок меня отправили в больницу имени Бакулева, где врачи установили на моем сердце стент. После операции я был как новенький», — поделился юморист.

Он подчеркнул, что с тех пор старается соблюдать диету и следить за весом. Аванесян объяснил, что не любит заниматься спортом, однако стремится проходить пешком не менее пяти километров в день, а также часто бывать на свежем воздухе. «Всю пандемию провел за городом. Благо, чувствую себя прекрасно, но все же прохожу профилактическую проверку у врачей. Сердечко, слава Богу, работает нормально», — заключил Аванесян.

Ранее артист «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал, что за год похудел на 40 килограммов. По его словам, он понимал, что из-за лени не сможет сбросить вес с помощью диет и физических упражнений, поэтому решился на операцию по уменьшению объема желудка.