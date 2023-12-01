Рядовой получил 12 лет за дезертирство из российской части

В Красноярске суд приговорил рядового к 12 годам колонии за дезертирство

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы рядового Кеслера за уклонение от военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный признан виновным по статьям 337 («Самовольное оставление части») и 338 УК РФ («Дезертирство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что рядовой проходил военную службу в воинской части, расположенной в Центральной части страны. В ноябре 2022 года Кеслер самовольно покинул расположение части. До августа 2023 года он дважды отказался вернуться на службу, тем самым уклонился от исполнения воинского долга.

25 ноября сообщалось, что Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к пяти годам колонии строго режима за дезертирство. Он уехал в отпуск на десять дней, однако в расположение не вернулся. Когда полицейские пришли к нему домой, его сын показал им поддельную справку о смерти.