Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:53, 25 ноября 2023Силовые структуры

В Бурятии мобилизованный инсценировал свою гибель и получил пять лет колонии

Не вернувшегося из отпуска мобилизованного в Бурятии приговорили к пяти годам

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к пяти годам колонии строго режима за дезертирство. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В марте военнослужащий уехал в отпуск на десять дней, однако в расположение не вернулся. Когда полицейские пришли к нему домой, его сын продемонстрировал им справку о смерти.

Следствие выявило, что документ является поддельным. Позднее мужчину задержали. При вынесении вердикта суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, а также участие в боевых действиях.

25 сентября в Красноярском крае к полутора годам колонии приговорили рядового российской воинской части, уклонившегося от воинской службы. Как установил суд, осужденный после положенного отпуска решил не возвращаться в воинскую часть в Кемеровской области, а продолжил отдыхать в своем селе в Красноярском крае. Лишь несколько месяцев спустя он явился в военный следственный отдел Красноярска, где заявил о себе, после чего был взят под стражу. Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего премьер-министра Касьянова признали иноагентом. Что о Мише-два процента вспоминал Путин?

      В США заявили о передаче Украине почти всех запасов оружия

      Ким Кардашьян станцевала в купальнике под песню Канье Уэста

      В Совфеде оценили вывод нейросети о поддельном фото лунной миссии НАСА

      Овечкин ударил соперника в лицо

      В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

      В США рассказали о последствиях страха Байдена перед Путиным

      В Россию вернулось еще 105 эвакуированных из сектора Газа

      Российский офицер рассказали о первых днях наступления под Авдеевкой

      Работа украинских заводов оказалась под угрозой из-за польских перевозчиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости