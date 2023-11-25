В Бурятии мобилизованный инсценировал свою гибель и получил пять лет колонии

Не вернувшегося из отпуска мобилизованного в Бурятии приговорили к пяти годам

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к пяти годам колонии строго режима за дезертирство. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В марте военнослужащий уехал в отпуск на десять дней, однако в расположение не вернулся. Когда полицейские пришли к нему домой, его сын продемонстрировал им справку о смерти.

Следствие выявило, что документ является поддельным. Позднее мужчину задержали. При вынесении вердикта суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, а также участие в боевых действиях.

25 сентября в Красноярском крае к полутора годам колонии приговорили рядового российской воинской части, уклонившегося от воинской службы. Как установил суд, осужденный после положенного отпуска решил не возвращаться в воинскую часть в Кемеровской области, а продолжил отдыхать в своем селе в Красноярском крае. Лишь несколько месяцев спустя он явился в военный следственный отдел Красноярска, где заявил о себе, после чего был взят под стражу. Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.