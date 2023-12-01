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08:33, 1 декабря 2023Из жизни

23-летняя грузчица ушла в порно и разбогатела

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Жительница США, которая работала в KFC, ушла в порно и начала зарабатывать по тысяче долларов в день. Ее историю рассказывает Daily Star.

Юлэйна Мари из города Лебанон, штат Орегон, родилась в бедной семье и рано начала работать. Из-за малого роста девушке не позволяли пользоваться фритюрницами, поэтому она убирала в зале, отвечала за открытие ресторана и прием продуктов. При этом ее смены в KFC длились по 16 часов.

Из-за тяжелой работы она пристрастилась к алкоголю. Однажды по дороге с очередной вечеринки Мари разбила машину, после чего мать выгнала ее из дома. Девушке пришлось устроиться в магазин товаров для дома, где она работала водителем вилочного погрузчика. Однако даже работая грузчицей, она зарабатывала всего около двух тысяч долларов в месяц.

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Вскоре она лишилась и этой работы и решила продавать свои эротические фото в интернете. Мари быстро обзавелась большим количеством поклонников и начала зарабатывать по тысяче долларов в день.

Скопив определенную сумму, она легла в реабилитационную клинику, чтобы вылечиться от алкоголизма. После этого она получила предложение сниматься в видео для взрослых. Сейчас Мари живет в Лас-Вегасе, она помирилась с матерью и помогает семье. Она заявила, что откладывает большую часть денег, чтобы вложить их в недвижимость и открыть собственную организацию для помощи людям с алкогольной зависимостью.

Ранее бывшая модель OnlyFans из США, зарабатывавшая по 20 тысяч долларов в месяц, рассказала, почему бросила порно. Женщина призналась, что за три года съемок видео для взрослых у нее развилась тяжелая депрессия.

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      Никита Савин
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