Концерт рэпера Кишлака в Москве закончился массовым отравлением

Mash: на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились больше десяти человек

На концерте рэпера Кишлака в Москве отравились больше десяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К концертной площадке на Балтийской улице прибыло несколько бригад скорой помощи. Большинство из обратившихся за медпомощью были в состоянии алкогольного опьянения. Также их проверят на наличие в организме наркотических веществ.

Канал выяснил, что пострадавшими оказались два-три 15-летних подростка и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

В сентябре российский блогер и рэпер Давид Манукян, также известный как Дава, попал в больницу из-за пищевого отравления. Позднее он выложил в соцсети два ролика, в которых раскрыл детали произошедшего. По словам Давы, он отравился пищей, которую съел на завтрак. Затем, когда блогер был на съемках сериала, он почувствовал недомогание. Ему вызвали скорую помощь.