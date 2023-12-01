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04:22, 1 декабря 2023Россия

Концерт рэпера Кишлака в Москве закончился массовым отравлением

Mash: на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились больше десяти человек

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

На концерте рэпера Кишлака в Москве отравились больше десяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К концертной площадке на Балтийской улице прибыло несколько бригад скорой помощи. Большинство из обратившихся за медпомощью были в состоянии алкогольного опьянения. Также их проверят на наличие в организме наркотических веществ.

Канал выяснил, что пострадавшими оказались два-три 15-летних подростка и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

В сентябре российский блогер и рэпер Давид Манукян, также известный как Дава, попал в больницу из-за пищевого отравления. Позднее он выложил в соцсети два ролика, в которых раскрыл детали произошедшего. По словам Давы, он отравился пищей, которую съел на завтрак. Затем, когда блогер был на съемках сериала, он почувствовал недомогание. Ему вызвали скорую помощь.

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      Марина Совина
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