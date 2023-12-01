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07:45, 1 декабря 2023Ценности

Кортни Кардашьян оконфузилась на фотосессии во время беременности

Кадр: реалити-шоу «Семья Кардашьян»

Американская телезвезда Кортни Кардашьян оконфузилась на фотосессии во время беременности. Соответствующий фрагмент из реалити-шоу The Kardashians («Семейство Кардашьян») приводит издание Daily Mail.

В размещенном видео 44-летняя знаменитость предстала в укороченной куртке, оформленном плюшевым воротником, и юбке длины мини. В студии с ней находилась ее мать, предпринимательница Крис Дженнер. Во время съемки родительница отметила, что наряд немного оголяет интимную часть тела дочери.

«Ну, тебе, значит, не повезло. Увидишь мою вагину», — с иронией ответила Кардашьян.

4 ноября Кортни Кардашьян стала матерью в четвертый раз. У звезды родился мальчик.

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      Карина Черных
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