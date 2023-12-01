Лавров обвинил западные страны в разрушении ОБСЕ

Глава МИД России Лавров: западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ

Западные страны с упорством продолжают добивать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Министр обвинил западных коллег в том, что они не извлекли ничего из своей провальной линии на разрушение организации. «Мы наблюдаем полную деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности — и в военно-политическом, и в экономическом, и в гуманитарном, и правозащитном», — констатировал глава МИД.

Лавров возмутился, что лишь несколько человек напоминали, что ОБСЕ была создана для сотрудничества и обеспечения взаимной безопасности. Он также добавил, что в рамках этой организации было сделано немало.

Ранее Лавров назвал главу евродипломатии Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена трусами за их побег с заседания СМИД ОБСЕ. По его словам, они боятся любого честного разговора с фактами на руках.